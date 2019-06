© Gerardo Santos/Global Imagens

Morreu o histórico comunista Ruben de Carvalho.

O jornalista de 74 anos, foi chefe de redação da Vida Mundial, redator coordenador de O Século e chefe de redação do semanário Avante!, a partir da primeira edição do jornal, em abril de 1974, e até junho de 1995.

Ruben de Carvalho foi e membro das "comissões juvenis de apoio" à candidatura do General Humberto Delgado, chefe de gabinete do Ministro Sem Pasta, Francisco Pereira de Moura, no I Governo Provisório após o 25 de Abril de 1974, e deputado à Assembleia da República.

Ruben de Carvalho foi ainda o responsável na Câmara Municipal de Lisboa pelo Roteiro do Antifascismo e membro do Comité Central do PCP.

Em declarações à TSF, Carlos Carvalhas recorda um"homem de cultura".

