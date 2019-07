Óculos grátis e consultas aos sábados. As medidas do programa eleitoral do PS

Uma das promessas passa por generalizar as consultas programadas aos sábados nos hospitais públicos. © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Óculos grátis, consultas aos sábados e serviço de ginecologia nos centros de saúde são algumas das medidas que o Partido Socialista deve apresentar na convenção nacional do partido que servirá para aprovar o programa com que irá apresentar às eleições legislativas.

Os jornais desta manhã avançam já algumas das propostas, boa parte delas no setor da saúde.

Uma das promessas passará por generalizar as consultas programadas aos sábados nos hospitais públicos, uma informação avançada pelo semanário Expresso.

Já o jornal Público conta que os socialistas querem criar consultas de ginecologia e pediatria nos centros de saúde.

O PS pretende também avançar com um programa de aquisição de óculos grátis para todos os jovens com menos de 18 anos e pessoas com mais de 65 anos anos que beneficiem do rendimento social de inserção.

No âmbito da tributação das empresas, os socialistas propõem aumentar o valor das deduções em sede de IRC para as empresas que reinvistam lucros. As deduções têm hoje um teto máximo de 10 milhões de euros e é proposto aumentar este valor para 12 milhões.

A convenção nacional do PS realiza-se, este sábado, no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. António Costa preside à sessão de encerramento.