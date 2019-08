PS mais absoluto, PSD em queda livre. Aliança e Iniciativa Liberal podem eleger

Por Anselmo Crespo 31 Agosto, 2019 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Quanto mais a luta aquece, mais perto da maioria absoluta está o PS. E quanto mais o tempo passa, mais o PSD se afunda nas sondagens. A "narrativa" tem vindo a ser construída ao longo dos últimos cinco meses. Se em abril o Partido Socialista tinha 37,2% das intenções de voto, em agosto chegou aos 43,6%. É uma subida de 6,4 pp em apenas 150 dias. De julho para agosto, o PS cresce mais 0,4 pp.

Em sentido contrário, o PSD continua em queda acelerada. De abril a agosto, os sociais-democratas já perderam 5,2 pp (de 25,6% para 20,4%). E as eleições são já daqui a pouco mais de um mês. Na mais recente sondagem da Pitagórica para a TSF e para o JN, o PSD volta a deslizar 1,2 pp para os 20,4% de intenções de voto. E não é preciso procurar muito, para saber onde param estes eleitores que o Partido Social Democrata está a perder.

Muitos continuam, claramente a ir para o PS. Mas outros tantos estão a dispersar-se por partidos do centro-direita, que acabaram de chegar à política portuguesa: o Aliança e o Iniciativa Liberal (IL). O partido de Pedro Santana Lopes volta a surgir no estudo de opinião da Pitagórica, com fortes possibilidades de eleição. 1,5% de intenções de voto, que representam um crescimento de 0,3 pp, face à sondagem de julho. Mas a grande surpresa, este mês, vem do Iniciativa Liberal. O partido liderado por Carlos Guimarães Pinto aparece, pela primeira vez, com fortes probabilidades de ganhar um assento na Assembleia da República. Em agosto, o IL alcança 1,3% de intenções de voto, o que representa um crescimento de 0,5 pp face a julho e 0,8 pp face a abril.

Para o CDS é que os eleitores do PSD não parecem estar a ir. O partido liderado por Assunção Cristas parece ser o sidecar dos sociais-democratas, nesta descida das sondagens. Em agosto, o CDS dá um trambolhão de 1,1 pp, para 4,9%. Cada vez mais longe de se afirmar como o principal partido da oposição em Portugal, cada vez mais perto do PAN, que, apesar de tudo, também resvalou este mês. O partido liderado por André Silva caiu ligeiramente em agosto (0,4 pp) para os 3,2% de intenções de voto.

À esquerda, o destaque vai sobretudo para o Bloco de Esquerda, que volta a crescer este mês para os 10%. Uma diferença de 0,8 pp face a julho e de 1,7 pp quando a comparação é feita com o mês de abril. Tendência contrária à da CDU que derrapou em agosto 0,2 pp para os 6,6% de intenções de voto. O que significa que os comunistas estão hoje praticamente no mesmo sítio onde estavam em abril.

E se o Aliança elegesse mas não fosse Santana Lopes?

É um dos dados mais curiosos desta sondagem da Pitagórica para a TSF e JN, em agosto. Na distribuição das intenções de voto do Aliança, é fácil perceber que é no grande Porto que o partido parece ter mais penentração. O círculo que tem Bruno Ferreira como cabeça de lista, atribui ao Aliança 2,6% de intenções de voto. Enquanto em Lisboa, onde Pedro Santana Lopes é o número um da lista, o partido recolhe apenas 1,4%.

A tendência mantém-se, quando olhamos para o Iniciativa Liberal: é no grande Porto que o partido de Carlos Guimarães Pinto recolhe 2% das intenções de voto, enquanto em Lisboa não vai além de 1,4%.

A leitura por região do país é igualmente interessante quando olhamos para o PSD. O partido liderado por Rui Rio não vai além dos 12,9% em Lisboa, enquanto o PS, que é menos de metade dos 29,3% do Partido Socialista. Já no grande Porto, os sociais- democratas conseguem 25%, ligeiramente acima dos 23% do PS.

Nesta sondagem de agosto, os indecisos rondam os 18%.

Em quem vota de certeza? E em quem nunca votaria?

Não saber o que se quer, mas ter a certeza do que não se quer. É assim que estão muitos dos eleitores a pouco mais de um mês das Legislativas. E, neste campeonato, Pedro Santana Lopes é o candidato que mais rejeição de voto provoca nos eleitores. Mais do que Jerónimo de Sousa (o segundo), do que Assunção Cristas (em terceiro lugar) e mais até do que André Ventura.

Em sentido contrário, António Costa é o candidato em quem mais eleitores têm a certeza que vão votar. Logo seguido de Rui Rio e de Catarina Martins.

Ficha técnica

Esta sondagem foi realizada pela Pitagórica para o JN e a TSF com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a crise dos combustíveis.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 12 e 24 de agosto, foram recolhidas 1525 entrevistas telefónicas a que corresponde uma margem de erro máxima de +/- 2,56% para um nível de confiança de 95,5%.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores portugueses recenseados e foi devidamente estratificada por género, idade e região. A taxa de resposta foi de 72,86% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva.

A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social, que os disponibilizará para consulta online.