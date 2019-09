Por Inês André de Figueiredo 24 Setembro, 2019 • 22:44 Partilhar este artigo Facebook

O Cristiano Ronaldo das Finanças entrou na campanha do Partido Socialista logo no primeiro de estrada, no comício em Lisboa. O ministro das Finanças deu as boas-vindas a um "Portugal campeão", atirou-se à direita, a Rui Rio e a Assunção Cristas.

"Bem-vindos ao Portugal campeão do crescimento, da criação do emprego de qualidade. Bem-vindos a um Portugal que não convida os jovens a emigrar, o Portugal que CDS e PSD ignoram, negam. Bem-vindos ao Portugal que cresce mais que a média europeia, ao Portugal que ultrapassou cinco países na lista que a direita utiliza para valorizar as conquistas dos portugueses", afirmou o dono da pasta das Finanças.

Mário Centeno deixou ainda farpas a quem quer os louros do PS. "Querem vestir o nosso fato... Como se com o nosso fato todos parecessem homenzinhos. Não sabem sequer vestir esse fato", frisou.

"As contas não batem certo com as palavras. Ou não sabem fazer as contas ou não falam a verdade", apontou o ministro das Finanças.

Mário Centeno sublinha que Portugal tem hoje "mais investimentos e exportações, economia mais forte, com contas públicas certas", o que permitiu uma "credibilidade" ao país.

"A direita clamou que faltava crescimento, ora aí têm o crescimento, voltou a Portugal com este Governo, voltou a Portugal com António Costa", reiterou o governante, frisando que "a direita portuguesa clamou meses a fio por um ajustamento estrutural, pois aqui está nas contas públicas e externas". "Só não vê quem está em negação", atira.

Mário Centeno falou até do "Choque fiscal", a série em que "a direita quer gastar milhões dos portugueses" e aproveitou para puxar dos galões ao Governo, dizendo que foi "cumprido tudo o que foi prometido" e que a "oposição não se preparou para governar".