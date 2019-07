Rio promete cortar 3700 milhões nos impostos. Mas (ainda) não diz como

Ru Rio apresentou as linhas gerais do cenário macroeconómico. © José Coelho/Lusa

Primeiro, a folha de excel, mais tarde as medidas: Rui Rio apresentou nesta terça-feira o cenário macroeconómico e as previsões orçamentais para o período 2019-2023: é uma espécie de Programa de Estabilidade sombra.

Nele, os social-democratas traçam objetivos que partem do cenário previsto pelo Conselho das Finanças Públicas para este ano, e estimam a evolução económica e das contas públicas no horizonte da próxima legislatura. Não dizem é como: a apresentação das medidas concretas que permitem alcançar as metas nele previstas será feita por sector ao longo das próximas semanas.

Para sexta-feira está prometido o anúncio para a área dos impostos, que Rio recusou detalhar: "hoje não vou responder a nenhuma pergunta que não seja sobre isto que estou a falar, que é a base da estratégia político-económica do PSD para a próxima legislatura", enfatizou.

Na conferência de imprensa de apresentação do cenário macroeconómico, Rio sublinhou a intenção de reduzir fortemente a carga fiscal: haverá um corte de 1,5 pontos percentuais ao longo da legislatura (os 34,8% do PIB em 2020 vão cair para 33,3% em 2023).

Apesar de não detalhar o caminho que permite chegar a esta redução de 3.700 milhões de euros nos impostos pagos pelo país, o presidente do PSD afirmou que "o consumo privado crescimento não pode ser o motor do crescimento", o que sugere que a redução da carga fiscal poderá passar, sobretudo, por medidas orientadas para as empresas.

Para o próximo ano, Rio estima um crescimento económico de 2%, acima dos 1,9 previstos por António Costa. Nos dois anos seguintes o PIB deverá aumentar 2,2% (governo estima 2%) e 2,4% (Centeno prevê 2%). Em 2023, a diferença será mais substancial: a riqueza produzida pelo país vai, nas contas do PSD, aumentar 2,7%, muito acima dos 2,1% adivinhados pelo governo PS.

Nas contas públicas, Rio traçou um excedente orçamental de 0,4% no próximo ano, ligeiramente acima dos 0,3% desenhados por Mário Centeno. Para 2021 Rio quer um excedente de 1% contra os 0,9% previstos no Programa de Estabilidade apresentado pelo executivo liderado por António Costa. Em 2022 e 2023 o Estado registará um excedente de 0,5%, inferior aos 0,7% estimados no documento apresentado por Mário Centeno em abril.