Jerónimo deve voltar à campanha na próxima quarta-feira

Jerónimo de Sousa

Jerónimo de Sousa deverá regressar à campanha da CDU a partir de quarta-feira, dia 26 de janeiro, como revela uma mensagem do PCP, enviada à TSF.

Após uma cirurgia a uma estenose na carótida, no passado dia 13 de janeiro, o secretário-geral do PCP teve alta hospitalar na segunda-feira seguinte. Agora, segundo a nota, será realizada uma avaliação "na próxima terça-feira prevendo-se a participação do secretário-geral na campanha eleitoral da CDU a partir de quarta-feira, dia 26 de Janeiro".

Jerónimo de Sousa foi sujeito a uma cirurgia de baixo risco, mas bastante minuciosa. Foi assim que a descreveu, em entrevista à TSF, o cirurgião vascular Manuel Fonseca.

O secretário-geral do PCP é, durante o período de recuperação, substituído João Oliveira nas ações de campanha, depois de João Ferreira ter testado positivo à Covid-19.