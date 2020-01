Joacine Katar Moreira fora da próxima direção do Livre

Joacine Katar Moreira é a deputada única do Livre © Tiago Petinga/Lusa

Por Inês André Figueiredo 11 Janeiro, 2020 • 15:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Joacine Katar Moreira vai deixar de fazer parte da direção do Livre. O partido vai a votos no próximo fim de semana e a deputada do Livre não faz parte da lista única que se candidata ao Grupo de Contacto.

A TSF sabe que esta é uma opção dos candidatos à direção do Livre, já que Joacine Katar Moreira não foi convidada para pertencer à lista.

A 'lista A', a única que apresentou candidatura, conta com 15 nomes efetivos, entre eles vários cabeças de lista às últimas eleições Legislativas. Feitas as contas, registam-se diversas saídas e entram seis novos nomes para a direção do partido.

Além do Grupo de Contacto, o Livre vai ainda eleger a Assembleia e o Conselho de Jurisdição. O primeiro conta com 67 candidatos, entre os quais não se encontram nem Joacine Katar Moreira nem o assessor da deputada no Parlamento, Rafael Esteves Martins.

O Congresso do Livre realiza-se nos dias 18 e 19 de janeiro, altura em que, desta forma, a deputada única do partido deixa de fazer parte da direção do Livre.