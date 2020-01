Joacine passa a deputada não-inscrita. O que muda no dia a dia?

Joacine Katar Moreira era a única deputada do Livre © Patricia de Melo Moreira/AF

Joacine Katar Moreira deixa de ser deputada única do Livre e passa a ser deputada não-inscrita, já que revelou por várias vezes que estava fora de questão deixar o cargo. Assim perde alguns direitos, entre eles, e um dos mais importantes, a possibilidade de questionar o primeiro-ministro nos debates quinzenais, uma conquista que os deputados únicos tinham conseguido.

Outra das alterações mais relevantes prende-se com com as declarações políticas que, neste caso, passam de três para duas em cada ano da legislatura.

Como deputada não-inscrita, Joacine perde ainda o direito a propor, uma vez por ano, o tema que se discute numa sessão plenária.

Agora que a decisão está tomada, Joacine Katar Moreira terá ainda de indicar quais as comissões parlamentares que deseja integrar e o presidente da Assembleia da República, depois de ouvida a Conferência de Líderes, "designa aquela ou aquelas a que o deputado deve pertencer".

O Livre anunciou que vai pedir uma reunião a Ferro Rodrigues, na conferência de imprensa desta manhã, para esclarecer a situação e para justificar a decisão. Já que, sendo que será Joacine a tornar-se deputada não-inscrita, o partido não quer deixar de revelar ao órgão a retirada de confiança.