João Paulo Batalha diz que contratação de Sérgio Figueiredo é "troca de simpatias" com Medina

Por David Alvito com Clara Maria Oliveira 09 Agosto, 2022 • 09:39

João Paulo Batalha, dirigente da Associação Frente Cívica, considera que a contratação do antigo jornalista Sérgio Figueiredo para o gabinete do ministro das Finanças não passa de uma troca de favores.

Em declarações à TSF, o diretor fala de uma "troca de simpatias" entre duas pessoas que se dão muito bem e defende que a forma como Sérgio Figueiredo foi contratado afasta qualquer possibilidade de escrutínio da capacidade de o antigo jornalista para avaliar políticas públicas.

"É preciso perceber se as pessoas que estão a ser pagas com dinheiro dos contribuintes têm currículo e competências para o trabalho" 00:00 00:00

"É preciso perceber se as pessoas que estão a ser pagas com dinheiro dos contribuintes têm currículo e competências para fazer o trabalho que lhes está atribuído", considera, mas, no caso da contratação do jornalista, "permite deliberadamente esconder esse currículo, porque se estivesse a ser contratado para assessor do Gabinete do Ministro, o currículo teria de ser publicado e seria interessante perceber como é que o Governo justificaria" a escolha.

João Paulo Batalha lembra que Fernando Medina foi comentador da TVI quando Sérgio Figueiredo era diretor de informação na televisão de Queluz. O dirigente da Frente Cívica não tem dúvidas em falar "troca de simpatias" entre ambos.

Para João Paulo Batalha, a contratação de Sérgio Figueiredo foi "uma troca de simpatias" 00:00 00:00

"Dá ideia que Sérgio Figueiredo vai estar contratado com ordenado equiparado ao de ministro para garantir que Medina seja minimamente popular, o que é difícil no Ministério das Finanças", explica, com o objetivo de, na sua opinião, o atual ministro suceder a António Costa como primeiro-ministro, como já foi na Câmara de Lisboa.

O dirigente da Associação Frente Cívica, João Paulo Batalha, atribui ainda um significado claro ao facto de o antigo jornalista e ex-administrador da Fundação EDP ir receber o mesmo que o ministro, porque "mostra que Medina o quer elevar a uma pessoa com enorme relevância no seu gabinete".

Contratação de Sérgio Figueiredo foi mostra que Medina vai o tornar uma pessoa "enorme relevância no seu gabinete". 00:00 00:00

A TSF tem tentado contactar Sérgio Figueiredo, mas sem sucesso. Esta segunda-feira à noite, o ministério das Finanças confirmou a contratação do antigo jornalista por ajuste direto e com um salário base equivalente ao de Fernando Medina, tal como, de resto, já tinha referido ao jornal público, que avançou a notícia.

De acordo com o diário, o contrato com o ex-jornalista foi consumado por ajuste direto e tem a validade de dois anos. Nesse prazo, Sérgio Figueiredo terá um ordenado equiparado ao salário mensal base ilíquido dos ministros, isto é, de 4767 euros. O contrato ainda não foi publicado no portal Base.

O ministério liderado por Fernando Medina, em resposta ao Público, confirmou que "contratou os serviços de Sérgio Paulo Jacob Figueiredo para prestar serviços de consultoria no desenho, implementação e acompanhamento de políticas públicas, incluindo a auscultação de partes interessadas na economia portuguesa e a avaliação e monitorização dessas mesmas políticas".

Sérgio Figueiredo foi jornalista de economia desde os anos 90 e foi diretor do Diário Económico (1996-2001) e do Jornal de Negócios (2002-2007). Teve um programa sobre economia na RTP2, fazendo comentário televisivo. Em 2007 saltou para a Fundação EDP até 2014, tendo acumulado o cargo de administrador da EDP Produção nos últimos dois anos. Entre 2015 e 2020 foi diretor de informação da TVI.