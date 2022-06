Joaquim Miranda Sarmento é candidato a líder parlamentar do PSD

© Leonardo Negrão / Global Imagens (arquivo)

Joaquim Miranda Sarmento vai ser candidato à liderança da bancada do PSD. Numa mensagem escrita enviada à TSF, Sarmento diz: "Serei candidato com o apoio do Dr. Luís Montenegro".

Homem forte de Rio para o programa económico, chegou mesmo a ser apelidado de Centeno de Rui Rio, mas acabou por ser o responsável pela pela moção de estratégia global de Montenegro. Foi, de resto, um dos primeiros "rioistas " a passar para o lado do novo líder do PSD.

O anúncio da candidatura surgiu depois de Paulo Mota Pinto abandonar a liderança da bancada, marcando eleições para 4 de julho, o primeiro dia útil do mandato da nova direção do PSD. Mota Pinto explicou que foi informado pelo líder eleito do partido, Luís Montenegro, de que este último "pretende mudar a direção do grupo parlamentar e que, para isso, sejam realizadas novas eleições".

Na despedida, Mota Pinto destacou que foi "uma honra" ter desempenhado as funções de líder parlamentar, para o qual foi eleito a 7 de abril, para um mandato de dois anos, com mais de 90% dos votos.