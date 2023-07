Lei da Água vai ser revista para tornar águas subterrâneas "um recurso público"

© Arquivo Global Imagens

O secretário de Estado do Ambiente, Hugo Polido Pires, anunciou esta quinta-feira à TSF que a Lei da Água vai ser revista e que o Governo quer tornar as águas subterrâneas "um recurso público".

"O Estado deve ter a capacidade de fiscalizar e de monitorizar o uso da água das águas subterrâneas. Em segundo lugar, o Governo deverá ter sempre a possibilidade de aplicar restrições sempre que necessário. Por exemplo, se for detetada uma massa de água em estado crítico, essa deve imediatamente ser gerida pelo Governo", explicou Hugo Pires.

Para o governante devem ser seguidas as normas de domínio público, tal como já acontece em relação às águas superficiais das albufeiras.

A Agência portuguesa de Ambiente tem usado imagens de satélite para perceber se existem diferenças com as captações subterrâneas autorizadas e as áreas de rega. Agora, o futuro passa pela instalação de contadores e medidores de caudal, mas Hugo Pires preferiu sublinhar a colaboração dos agricultores.

"Nós neste momento achamos que, em estados limite, o Estado deve poder intervir. Até aí, o que nós temos visto é que a tem havido por parte da agricultura um investimento no uso eficiente da água. Isto é um caminho que mesmo os próprios agricultores têm percebido e têm colaborado", disse.

O Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura têm trabalho em conjunto nesta matéria.

Numa reunião da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), em que participou o ministro do Ambiente, os autarcas pediram a Duarte Cordeiro mais "instrumentos" para poderem penalizar quem consome demasiada água.

Já nessa altura, o ministro garantiu que a Lei da Água iria mudar para " robustecer" a atuação governamental e municipal: "No futuro, com a redução da precipitação podemos num ano em particular ter que reduzir consumos num setor em particular."