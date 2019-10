Líder da distrital do PSD de Santarém pede a Rio que perceba "mau resultado"

João Moura afirmou que "não tem qualquer vínculo ou ligação" ao atual líder © Pedro Rocha/Global Imagens

O presidente da distrital social-democrata de Santarém defendeu esta segunda-feira que o partido deve "tirar conclusões" do "muito mau resultado" obtido no domingo e que Rui Rio, na reflexão que vai fazer, deve perceber que "as coisas não correram bem".

Em declarações à Lusa, João Moura sublinhou que a sua opinião não vincula os órgãos distritais, que irão reunir-se para discutir os resultados obtidos pelo partido nas eleições Legislativas de domingo, tanto a nível nacional como distrital.

Sobre o que o leva a questionar a liderança de Rui Rio, que apoiou na disputa com Santana Lopes, o presidente da distrital de Santarém afirmou que o momento em que apoiou o atual presidente do PSD era "completamente diferente" e que a estratégia por este delineada "não funcionou".

"O PSD teve um dos piores resultados de sempre. Algo não correu bem e é preciso tirar conclusões", disse, adiantando que, no tempo que Rui Rio pediu para refletir, tem que perceber que "as coisas não correram bem".

Apesar de ter sido mandatário de Rui Rio no distrito e de ter "ajudado" à sua eleição na disputa interna com Santana Lopes, João Moura afirmou que "não tem qualquer vínculo ou ligação" ao atual líder.

Reafirmando o seu descontentamento pelas "escolhas e pela forma como foram feitas", no processo de elaboração da lista de candidatos pelo distrito, numa referência à imposição do nome de Duarte Marques como número três, deixando de fora o nome indicado pela concelhia de Santarém, Ramiro Matos, João Moura afirmou que essa questão é "passado", mas frisou que "não foi do [seu] agrado".

Para João Moura, "era altamente provável ter um resultado diferente, para melhor, se o processo tivesse sido feito de outra maneira".

Contudo, "dentro das circunstâncias", o resultado obtido pelo PSD no distrito de Santarém foi "o menos mal", com a concelhia de Ourém, que lidera, a "salvar a honra do convento", disse.

O PS venceu as legislativas de domingo com 36,7% dos votos, tendo o PSD obtido 27,9%.

No caso do distrito de Santarém, 25,2% dos eleitores votaram no PSD e 37,1% no PS, sendo que nos concelhos com Câmaras de maioria social-democrata, apenas em Ourém, Mação e Rio Maior o PSD suplantou a votação dos socialistas.

Em Ourém, o PSD obteve 46,4% dos votos, contra os 21,8% do PS, em Mação (concelho de origem de Duarte Marques) 38,1% (o PS alcançou os 36,5%) e em Rio Maior (de que a cabeça de lista Isaura Morais era presidente da Câmara) 36,1% (33,1% para o PS).

Nos concelhos de Ferreira do Zêzere, Sardoal e Santarém (Câmaras de maioria social-democrata), o PSD obteve 34,4%, 28,5% e 25,7%, ficando atrás do PS, partido que teve 35,5%, 35,7% e 37,7%, respetivamente.

O PS elegeu quatro dos nove deputados do círculo eleitoral de Santarém, o PSD três, o BE um e a CDU outro, tendo o CDS perdido a deputada que havia eleito há quatro anos no âmbito da coligação com o PSD.