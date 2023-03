Limites ao Alojamento Local não se aplicam nas zonas de baixa densidade. Veja o mapa

O mapa mostra a branco os municípios com alta densidade e a azul os municípios com baixa densidade © Governo

O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu que o Alojamento Local tem vindo a crescer significativamente ao longos dos anos, com o país a ter mais de 109 mil casas alocadas. Uma atividade que tem um "impacto muito grande" no mercado da habitação e, por isso, precisa de ser controlada com medidas como a suspensão de licenças para novos alojamentos.

Ainda assim, Costa esclareceu que as restrições ao Alojamento Local não se vão aplicar a regiões e municípios de baixa densidade nem a regiões autónomas. Consulte o mapa abaixo, que tem os municípios em causa (a branco estão os municípios com alta densidade e a azul os municípios com baixa densidade).