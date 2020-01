Luís Montenegro quer liderar "um PSD à Cavaco"

© Amin Chaar/Global Imagens

Vamos ter um PSD à Cavaco". É este o objetivo de Luís Montenegro se chegar à liderança do PSD nas eleições do próximo sábado. Em entrevista na TSF, Montenegro sublinha que é essa a meta, a de "um PSD forte, mobilizado, basista, com ligação muito íntima à sociedade civil".

Sobre o grupo parlamentar no qual não teve qualquer intervenção na escolha, Luís Montenegro garante que tem plena confiança nos parlamentares em funções. "Este é o meu grupo parlamentar e, sobretudo, do PSD. Foram os eleitores que elegeram estes 79 deputados, conto com todos eles para o trabalho político que temos pela frente", garante.

Numa bancada onde tem muitos opositores (mas também apoiantes), Montenegro sublinha que há no grupo "capacidade política de intervenção suficiente para arranjar uma boa solução diretiva no grupo parlamentar". "Não vamos dizer que todos os deputados têm à partida a mesma condição para o exercício dessa função, mas há lá vários que têm capacidade, experiência e potencial político para liderarem a bancada", nota.

(em atualização)