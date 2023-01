MAI defende criação de "metodologias de intervenção" para preparar país para chuva intensa

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro © Paulo Novais/Lusa

Por Cátia Carmo 08 Janeiro, 2023 • 14:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, defende que Portugal tem de se preparar para fenómenos de chuva intensa e admite que são necessários planos municipais de drenagem com maior capacidade de escoamento de águas pluviais porque é impossível para os bombeiros controlarem 20 litros de chuva por metro quadrado, como aconteceu no sábado, no Porto, em apenas 20 minutos. Por isso, o responsável quer que se ponha a engenharia a trabalhar.

"A intensidade das chuvas e impermeabilização dos solos em muitas das cidades leva a que hoje os efeitos das chuvas, a sua intensidade e essa impermeabilização tragam consigo estas exigências que têm de conduzir à preparação e resiliência dos territórios no domínio da Proteção Civil para conseguirmos enfrentar esses desafios. É preciso compreender e estudar as causas e, depois, estabelecer as metodologias de intervenção. Somente a Proteção Civil municipal, nomeadamente a Proteção Civil do Porto, poderá determinar, em articulação com os serviços regionais de Proteção Civil, as principais causas", afirmou José Luís Carneiro aos jornalistas.

Ouça as declarações do ministro da Administração Interna 00:00 00:00

A chuva forte inundou no sábado várias ruas, habitações e lojas do Porto, e obrigou a encerrar várias vias ao trânsito e a suspender a circulação na linha amarela do Metro da cidade, tendo mesmo sido necessário encerrar a estação de metro de São Bento, devido às inundações.

As zonas Norte e Centro de Portugal Continental estão este domingo sob aviso laranja devido a períodos de chuva forte e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja vigorou no período entre as 06h00 e as 12h00, em que se esperavam períodos de chuva, por vezes forte, em especial nas regiões montanhosas.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão também sob aviso laranja por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste, com cinco a seis metros, podendo atingir os 11 metros, no período entre as 03h00 e as 21h00.