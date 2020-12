Maioria quer Cabrita fora do Governo (mesmo entre eleitores do PS)

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita © José Sena Goulão/Lusa

Fim de linha para Eduardo Cabrita no Governo? Para dois terços dos cidadãos não há dúvidas. A conclusão está patente no estudo da Aximage para TSF, JN e DN sobre o caso da morte do ucraniano Ihor Homeniuk enquanto estava à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

De acordo com esta sondagem, o tema não passou ao lado da esmagadora maioria dos portugueses com apenas 3% a revelarem que não ouviram ou leram nada sobre este assunto. Dos 97% restantes, mais de 6 em cada 10 consideram que Eduardo Cabrita não tem condições para se manter como ministro da Administração Interna.

Ainda a investigação não teve um fim e, quando questionados sobre o conhecimento que têm sobre a atuação de Eduardo Cabrita neste caso, apenas 24% dos inquiridos poupam o governante.

E nem entre socialistas Eduardo Cabrita recolhe apoio: 52% dos eleitores do PS consideram que o ministro não tem condições para continuar no cargo. Números que sobem, tanto à direita como à esquerda, com 77% dos eleitores do PSD a sublinharem o fim de linha para o ministro da Administração Interna.

Ficha Técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a polémica em torno do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 19 e 22 de dezembro de 2020. Foram recolhidas 812 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo, grupo etário e escolaridade.

À amostra de 812 entrevistas corresponde um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 3,40%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.