Mais de metade das Câmaras viola a Lei da Proteção de Dados

Mais de 50% das Câmaras Municipais viola a Lei da Proteção de Dados. O número é avançado pelo Jornal de Notícias, que contactou as autarquias do território do continente e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. O levantamento conclui que, das 308 câmaras do país, 177 não cumpriram a lei.

São ao todo 57% das autarquias que não cumpriram a lei que obriga a nomear um encarregado de proteção de dados e a comunicar o nome desse encarregado à Comissão Nacional de Proteção de Dados. A lei entrou em vigor em maio de 2018, mas as autarquias estão ainda em diferentes fases no que diz respeito à aplicação da regra.

Algumas câmaras avançaram logo em 2018. Foi o caso, por exemplo, do Porto, de Guimarães, Trofa, Baião, Almada e Odivelas. Outros municípios só passaram a cumprir a lei em janeiro deste ano. Outras autarquias nomearam o encarregado, mas não comunicaram à Comissão de Proteção de Dados.

Há ainda Câmaras que têm o processo em marcha, no âmbito das Comunidades Intermunicipais. Mas o Jornal de Notícias, que contactou todas as câmaras do continente e recebeu resposta de 87 municípios, identifica algumas que ainda não nomearam o encarregado de proteção de dados, entre as quais Barcelos, Viana do Castelo, Murça, Oliveira de Frades, Sever do Vouga e Ansião.

Nenhuma destas Câmaras cumpriu a lei, mas a Comissão de Proteção de Dados adianta que ninguém foi penalizado, até porque a lei prevê um período transitório de três anos para as autarquias, um período que só terminou no passado dia 25 de maio.

O tema da proteção de dados nas autarquias ganhou destaque com o recente caso na Câmara de Lisboa. O presidente Fernando Medina reconheceu que a autarquia enviou os dados pessoais relativos a 52 manifestações na cidade, incluindo o protesto junto à embaixada da Rússia. E exonerou o encarregado da proteção de dados da Câmara de Lisboa, Luís Feliciano.

Agora, o jornal Público revela que a equipa de Luís Feliciano tinha apenas cinco pessoas.