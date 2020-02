Mais duas demissões no CDS

Numa carta dirigida ao novo líder do partido, Formozinho Sanchez explica que se demite depois "da demissão do Dr Abel Matos" © Paulo Novais/Lusa

São mais duas "baixas" na sequência do caso Abel Matos Santos e das notícias que se avolumaram nos últimos dias, depois de o jornal Expresso ter recordado algumas declarações polémicas publicadas pelo até agora membro da Comissão Executiva do CDS-PP, antigo conselheiro nacional centrista e fundador da Tendência Esperança em Movimento. Em causa as expressões de "viva a Salazar" e "agiota de judeus" numa referência a Aristides Sousa Mendes, entre outras.

Através da rede social Facebook, Luís Gagliardini Graça, membro fundador da TEM e da Comissão política do CDS-PP, faz saber que se "demite por não pactuar com uma campanha indecente contra a dignidade e o carácter" de um homem que "muito respeita" e considera "um dos poucos homens livres deste país".

"Sou absolutamente solidário nas alegrias e também sou nos momentos menos felizes. Desejo a maior fortuna ao presidente Francisco Rodrigues dos Santos, a bem de Portugal", conclui o dirigente do partido, na mesma publicação.

Na mesma linha, Pedro Formozinho Sanchez, um dos fundadores do partido anuncia que bate com a porta. "Acabo de apresentar a minha desfiliação ao Partido que ajudei a fundar ao seu atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos", escreve.

Numa carta dirigida ao novo líder do partido, Formozinho Sanchez explica que o faz "depois dos últimos acontecimentos no partido e da demissão do Dr Abel Matos Santos, no rescaldo de uma campanha no mínimo miserável contra um homem bom, lutador de causas nobres, patriota e estrénuo defensor do CDS e dos seus valores fundacionais".

"Ainda alimentei a esperança de que toda esta campanha contra o Abel tivesse um fim, mas com os dias a passar verifiquei que se intensificava a cada hora", refere na missiva, considerando que "o objetivo deste grupo de pressão interna - gente desqualificada de maus perdedores - tinha também um outro objetivo, ou seja, minar a tua recente eleição". Em jeito de aviso ao novo presidente do partido, Formozinho Sanchez conclui a mensagem, salientando: "o alvo deste ataque és tu e é a tua cabeça que eles vão pedir a seguir".

Contactada pela TSF, a direção do partido diz que estes são os dois únicos casos que conhece.