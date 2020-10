Marcelo admite pedir esclarecimento ao TC sobre app obrigatória para evitar "telenovelas"

© Hugo Delgado/Lusa

O Presidente da República admite pedir ao Tribunal Constitucional (TC) uma "fiscalização preventiva" ao projeto de lei com que o Governo pretende tornar obrigatório o uso da aplicação StayAway Covid em contexto laboral ou equiparado, escolar e académico a possuidores de equipamentos que permitam a sua instalação.

Mais vale esclarecer as dúvidas à partida do que muitas vezes, à portuguesa, termos um assunto, um romance, uma telenovela de dúvidas, num tema sério demais.

Numa visita a um museu, Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu a discussão pública que a obrigatoriedade do uso da StayAway Covid e das máscaras na rua tem levantado e, por isso, deixou a certeza de que vai ouvir quaisquer dúvidas levantadas pelos deputados.

Marcelo Rebelo de Sousa diz "respeitar os debates que a Assembleia da República vai fazer" sobre as medidas e diz que "não terá problema nenhum" em questionar o Tribunal Constitucional sobre se a opção pela obrigatoriedade do uso da aplicação respeita a Constituição.

"Se houver dúvidas insuperáveis sobre um decreto que chegue às mãos do Presidente, o bom senso impõe que seja esclarecido", admitindo por isso uma "fiscalização preventiva".

"Prefiro mil vezes pedir ao TC que esclareça de uma vez por todas a avançar com uma decisão que arrasta uma polémica que vai durar meses", assegurou, sem querer pronunciar-se sobre a matéria.

"Eu verifico que o próprio partido do Governo quer ouvir especialistas por causa das dúvidas", assinala. "Entendo que mais vale esclarecer as dúvidas à partida do que muitas vezes, à portuguesa, termos um assunto, um romance, uma telenovela de dúvidas, num tema sério demais."

Já sobre a obrigatoriedade do uso da máscara na rua quando não for possível manter a distância de segurança, Marcelo diz não ter visto "ser suscitada a questão da constitucionalidade" e acrescenta mesmo que a medida já foi tomada "noutros pais com uma Constituição tão democrática como a nossa".

Os temas, resume, "são sensíveis", com dimensões que têm de ser "equilibradas" entre a saúde pública e a manutenção da economia. "Não é fácil decidir sobre estas matérias em nenhum país do mundo", sublinha.