Marcelo deu aval para escolha de Pedro Adão e Silva como comissário do 25 de Abril

Depois das críticas à nomeação de Pedro Adão e Silva para comissário dos 50 anos do 25 de Abril, o Presidente da República também foi questionado sobre o assunto, durante a sua visita à Madeira.

Aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que a escolha do historiador foi do Governo, mas com o seu aval. "É um historiador, um politólogo, atento à realidade contemporânea do país, consensual, muito consensual, embora predominantemente no centro-esquerda do que à direita, mas muito consensual no quadro de uma data como é o 25 de Abril", sublinhou o chefe de Estado.



Sobre as críticas e a polémica em torno de Pedro Adão e Silva, Marcelo não se quis alongar nos comentários, dizendo que é normal isso mesmo acontecer em democracia. "Democracia significa que não há duas opiniões iguais sobre ninguém. Há quem gosta e há quem não goste, faz parte da lógica da democracia. Não vejo razão substancial para não exercer essa função. Tem as qualidades necessárias, tem o conhecimento da matéria, imaginação inventiva, é relativamente jovem em relação ao período do 25 de Abril", explicou Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando ainda que a estrutura de três comissões "é sensata".

Em 27 de maio, o Conselho de Ministros aprovou a criação de uma estrutura de missão para organizar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que se assinala em 2024, nomeando Pedro Adão e Silva como comissário executivo.

Pedro Adão Silva é professor auxiliar do departamento de ciência política e políticas públicas no ISCTE, diretor do Doutoramento em Políticas Públicas da mesma instituição e comentador em vários órgãos de comunicação social, como a TSF ou o Expresso.

A par da estrutura de missão vai funcionar, junto da Presidência da República, uma Comissão Nacional, presidida pelo antigo Presidente da República Ramalho Eanes, que terá a responsabilidade.