Marcelo ganha nos apoios, Ventura na curiosidade. Veja a sondagem

É uma divisão clara entre de quem os inquiridos mais gostam e quem lhes desperta mais curiosidade. Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato mais apoiado, incluindo nas políticas que defende (66%), enquanto André Ventura, que surge como o mais rejeitado (65%), é também aquele que maior curiosidade despertou nos debates.

Questionados sobre se gostam das políticas e dos candidatos, os inquiridos colocam no topo Marcelo Rebelo de Sousa (66%), segue-se Ana Gomes com 24%, depois Marisa Matias com 22%, Vitorino Silva (18%), João Ferreira (14%) André Ventura (12%), Tiago Mayan (11%)

No lado oposto, 65% dos inquiridos afirmam não gostar do candidato André Ventura, nem das políticas que defende.

Noutra frente, 31% dos inquiridos indicam o nome do candidato do Chega quando são questionados sobre quem tiveram mais curiosidade de ver nos debates. E essa curiosidade, por exemplo, entre os candidatos do Bloco de Esquerda foi superior aquela demonstrada por Marisa Matias. Só aqui, neste campeonato da curiosidade, Marcelo é segundo (20%).

Nesta tabela, segue-se Ana Gomes que despertou a curiosidade de 15% dos inquiridos enquanto o candidato conhecido como Tino de Rans recebe 7%. As prestações televisivas de Marisa Matias valeram 5% de curiosidade, nesta sondagem, e outros 5% foram para o candidato da Iniciativa Liberal, o estreante Tiago Mayan. João Ferreira, que já representou a CDU em vários embates, recolhe apenas 2% de curiosidade nesta sondagem.

Quando se pergunta qual foi o candidato que melhor transmitiu as suas ideias nos debates, Marcelo Rebelo de Sousa lidera com 37%, a seguir está, com menos de metade dos pontos, André Ventura (14%), Ana Gomes (8%), Marisa Matias (5%), Tiago Mayan e João Ferreira (ambos com 4%), e Vitorino Silva (3%). 19% dos inquiridos não expressam opinião.

Numa eleição onde se preveem níveis elevados de abstenção, esta sondagem quis saber qual foi o candidato que melhor desempenho teve, na pré-campanha, para convencer indecisos e abstencionistas. Neste campeonato, Marcelo volta a vencer (33%), e Ventura surge, de novo, em segundo lugar, com 16%.

Abaixo dos 10% na avaliação da estratégia para contrariar a abstenção e os indecisos surgem Ana Gomes (7%), Marisa Matias (4%), João Ferreira e Tino de Rans (3%) e finalmente, Tiago Mayan (2%). 22% não expressam opinião.

A sondagem da Aximage para TSF/JN/DN mostra que 27% dos inquiridos não viram qualquer debate (entre eles está uma fatia significativa de jovens) e apenas 7% viram todos os debates que colocaram frente a frente os candidatos, até ao dia 9 de janeiro. 22% afirmam que assistiram a dois ou três debates, enquanto aqueles que assistiram a até cinco debates representam 19% dos inquiridos. 11% viram até dez debates e são 7% aqueles que dizem ter assistido a mais de quinze debates.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados as eleições presidenciais. O trabalho de campo decorreu entre os dias 9 e 15 de janeiro. Foram recolhidas 1183 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 2,80%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.