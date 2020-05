Por Inês André Figueiredo * 18 Maio, 2020 • 11:45 Partilhar este artigo Facebook

"O PS tem uma tradição e nunca lançou um candidato [presidencial]", tendo apenas apoiado "candidatos que existiam". António Costa esclarece a tradição, recusa um apoio a quem quer que seja antes de haver candidatos, mas dá quase como certo que os portugueses querem uma reeleição do atual Presidente da República.

"Não é preciso ser vidente, nem comentador, nem ler muitas sondagens para antever o é o desejo profundo dos portugueses quanto ao exercício da função presidencial", deixa escapar o primeiro-ministro, depois de, há menos de uma semana, ter incentivado a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa ao referir que ambos estariam presentes numa visita à Autoeuropa num segundo mandato presidencial.

"Se as eleições fossem hoje, ninguém tem dúvidas em relação a quem as ganhava e com uma expressão muitíssimo grande. É manifesto qual é o sentimento popular, as pessoas apreciaram a forma como o atual Presidente da República tem exercido as suas funções", explicou o primeiro-ministro.

Em entrevista à TSF, António Costa afirmou ainda ser "saudável que o país saiba conviver bem com a articulação entre os diferentes órgãos de comunicação".

Depois de Ana Gomes ter anunciado que ia refletir sobre uma possível candidatura presidencial, António Costa recusa falar, mais uma vez, porque o PS só decide no fim de haver candidatos.

Porém, uma ideia deixa clara: "André Ventura nunca terá seguramente o apoio do PS."

O primeiro-ministro crê que o crescimento de fenómenos populistas nesta fase "não passa disso [mesmo] porque portugueses não gostam de radicalismos, gostam de bom senso".

Confrontado com o aumento do Chega nas sondagens, António Costa preferiu enaltecer os esforços dos portugueses, bem como o bom senso que tem havido nos últimos dias.

* Entrevista moderada por Anselmo Crespo