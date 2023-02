Marcelo vai reunir com Costa para avaliar progresso da execução do PRR

O Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa © André Kosters/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir na próxima semana com António Costa no Palácio de Belém para avaliar os desenvolvimentos no processo de execução do Plano de Resiliência e Recuperação (PRR).

"Há dois anos ele veio apresentar o PRR com os vários membros do Governo que na altura eram responsáveis pelos fundos, e agora virá cá para mostrar o ponto de situação", declarou o Presidente da República em declarações aos jornalistas no Museu Nacional dos Coches, à margem da iniciativa "Músicos no Palácio de Belém",

Marcelo defende que "2023 é ano para acelerar a execução" e aplaude a estratégia para "avançar com o que se puder avançar", e se significar "custar mais do que custaria se avançasse para o ano", devido aos atuais custos de produção muito elevados, o "Governo está na disponibilidade de recorrer aos empréstimos que tem direito".

"A ideia é ter uma taxa de execução alta, o mais alta possível dos fundos europeus. Parece-me bem", reforçou.

"A execução está a avançar em muitos aspetos", reconhece, com António Costa a visitar várias obras. "Mas ainda aquilo que está a ser feito, em execução, ainda é pouco, por causa desta tramitação administrativa".

"O que é que está a ser mais lento é a abertura de concursos, pois os intervenientes podem recorrer ao tribunal e impugnar, e a adjudicação", aponta Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República revelou que também tenciona "visitar algumas das obras, concluídas ou em conclusão, com o senhor primeiro-ministro, para mostrar uma aposta muito grande na execução do PRR", em finais de fevereiro ou meados de março.