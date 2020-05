Polémica "esclarecida". Mário Centeno fica no Governo

Mário Centeno fica no Governo © Lusa

Por Anselmo Crespo e Hugo Neutel 13 Maio, 2020 • 22:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mário Centeno vai continuar no governo. Apesar dos desencontros com o primeiro-ministro a propósito da transferência dos 850 milhões de euros para o Novo Banco - que estarão a ser discutidos na reunião que ainda decorre em São Bento entre António Costa e o ministro das Finanças - a saída de Mário Centeno, a um mês do Conselho Europeu sobre o plano de recuperação económico europeu e a dois meses do fim do mandato como presidente do Eurogrupo seria considerado por muitos "inexplicável".

A reunião entre António Costa e Mário Centeno terminou por volta das 23h00, em São Bento. Em comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro, confirma-se que um dos pontos abordos foi a falha de informação relativa à injeção de 850 milhões ao Novo Banco.

Na nota, o gabinete do primeiro-ministro esclarece que António Costa e Mário Centeno estiveram reunidos "no quadro da preparação da próxima reunião do Eurogrupo, que terá lugar sexta-feira, e da definição do calendário de elaboração do Orçamento Suplementar que o Governo apresentará à Assembleia da República durante o mês de Junho".

LEIA AQUI O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"Nesta reunião ficaram ainda esclarecidas as questões relativas à falha de informação atempada ao Primeiro-Ministro sobre a concretização do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, que já estava previsto no Orçamento de Estado para 2020, que o Governo propôs e a Assembleia da República aprovou", lê-se no comunicado enviado à TSF.

A saída de Mário Centeno do governo foi sugerida por Rui Rio depois da polémica em torno da transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco através de empréstimo ao Fundo de Resolução. E, sobretudo, depois de Mário Centeno ter afirmado esta semana, em entrevista à TSF, que a transferência do dinheiro resulta de um acordo do Estado português com a Lone Star.