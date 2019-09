Mário Centeno garante estar disponível para debater com Rui Rio

O ministro das Finanças, Mário Centeno © Piroschka van de Wouw/REUTERS

O ministro Mário Centeno, candidato a deputado pelo PS, mostrou-se disponível, esta segunda-feira, para debater com o presidente do PSD, Rui Rio, as previsões macroeconómicas dos programas eleitorais dos dois partidos.

"Se houver algum candidato a deputado do PSD, em particular o Dr. Rui Rio, que queira debater estas questões comigo, não terei nenhuma dificuldade em fazê-lo", disse Mário Centeno aos jornalistas na sede do PS, no largo do Rato, em Lisboa.

O ministro disse também que Rui Rio confunde "o sucesso da economia portuguesa com o Partido Socialista", em resposta às afirmações do líder do PSD, que disse no domingo que "há uma grande confusão" entre Mário Centeno ministro e Mário Centeno deputado.