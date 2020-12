Marisa Matias cai e fratura costelas. "Continuarei a campanha", garante

Marisa Matias © Mário Cruz/Lusa

A candidata presidencial Marisa Matias revelou, esta segunda-feira, que sofreu uma queda e fraturou as costelas. Numa publicação feita na sua conta oficial de Twitter, Marisa Matias garantiu, no entanto, que irá continuar a campanha eleitoral, apesar do acidente.

"Antes de fechar 2020, uma queda provocou-me uma fractura nas costelas", lê-se na publicação feita no Twitter pela candidata de 44 anos apoiada pelo Bloco de Esquerda. "Agradeço ao SNS e profissionais de saúde que me assistiram na manhã de ontem no Hospital de Aveiro."

"Continuarei a campanha, com adaptações nos próximos dias, que força não me falta para lutar por este país", garantiu Marisa Matias.

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já telefonou a Marisa Matias a desejar as melhoras. Lembrando que o primeiro frente a frente televisivo que tem é com a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, o também candidato à Presidência da República manifestou preocupação pelo que aconteceu a Marisa Matias.

As eleições para a Presidência da República, nas quais Marisa Matias participa, acontecem no próximo dia 24 de janeiro de 2021. Há, ao todo, oito candidatos ao lugar de Presidente da República: o atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa; a diplomata socialista Ana Gomes; Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda; João Ferreira, apoiado pelo PCP; André Ventura, líder do Chega; Tiago Mayan, apoiado pela Iniciativa Liberal; "Tino de Rans", líder do RiR e o cidadão Eduardo Batista.