Menos de um terço dos deputados vão estar na sessão do 25 de Abril

O 25 de abril vai ser assinalado com menos deputados no parlamento © Lusa

Por Judith Menezes e Sousa 20 Abril, 2020 • 18:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Vai ser a cerimónia do 25 de Abril menos participada de sempre: o número total de deputados não deve exceder os 65.

O PS que é o partido com o maior número de deputados (108) deverá apenas ser representado por 22. Pelo contrário, o PSD poderá cumprir a quota de um terço, sentando no hemiciclo 27 deputados. Nesse caso seria o partido com maior número de deputados presentes, mas a decisão deve ficar fechada depois da conferência de líderes de amanhã.

O Bloco de Esquerda terá presentes seis deputados, incluindo Catarina Martins, o vice-presidente do Parlamento José Manuel Pureza e o orador escolhido para a sessão solene Moisés Ferreira que elegeu como tema "Defesa e Reforço do SNS".

Já o PCP avança com o Secretário-Geral Jerónimo de Sousa para a intervenção de fundo, enquanto senta na bancada, outros três deputados. Os quatro vão distribuir-se pelas quatro filas que o partido ocupa.

Entre os críticos da cerimónia, o CDS terá apenas um deputado presente e o líder do partido estará, como já anunciou, ausente da cerimónia. Já André Ventura do Chega vai mas em jeito de protesto.

Tanto o PAN como o Iniciativa Liberal defendiam que cada partido deveria estar representado por apenas um deputado e é o que vai acontecer nestas duas bancadas com a líder parlamentar Inês Sousa Real (no PAN) e João Cotrim de Figueiredo do IL.

Os Verdes terão a representá-los o líder da bancada José Luís Ferreira e Joacine Katar Moreira agora deputada não inscrita deverá estar presente na sessão mas sem usar da palavra.

Desta vez, os convidados, num máximo de 40, não estarão sentados, como é habitual, "na meia lua do Hemiciclo" mas sim nas Galerias, "salvaguardando-se as distâncias de segurança", como explicou o Presidente do Parlamento, na última conferência de líderes.

Não estão previstas honras militares, nem cortejos. O próprio figurino será diferente: em vez de começar do partido mais pequeno até à intervenção do Presidente da República, a sessão arranca com o discurso de Ferro Rodrigues, passa pelas intervenções das várias bancadas para fechar, como de costume, com a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa.