Ministra da Agricultura diz que combate à seca é missão partilhada entre Governo e agricultores

Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, defende que o combate à seca é uma missão que tem de ser partilhada entre o Governo e os agricultores. De visita a uma herdade em Mértola, no Alentejo, a ministra afirmou ainda que o país deve aproveitar a pouca chuva que cai para fazer frente à situação extrema que se vive em todo o território. Quanto à gestão dos recursos hídricos, cada parte tem a sua missão a cumprir.

"Se nós, por um lado, temos de continuar a fazer investimento para a manutenção, recuperação e modernização de sistemas de regadio para poderem ser mais eficientes, por outro lado, também ao nível da própria exploração temos de ter instrumentos de monitorização que permitiam, verdadeiramente, diminuir a quantidade de água utilizada e, com isso, podermos garantir a sustentabilidade da atividade agrícola", explicou Maria do Céu Antunes.

Em Portugal o mês de julho foi o mais quente dos últimos 92 anos, com temperaturas quase sempre acima do normal e com um registo de 47ºC em Pinhão, um novo extremo para julho no continente.

O boletim climatológico de julho divulgado na semana passada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), classifica o mês de julho de 2022, em Portugal continental, como extremamente quente em relação à temperatura do ar e muito seco em relação à precipitação.