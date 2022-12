Ministra da Agricultura garante que Governo está "coeso" e unido

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes © Chema Moya/EPA

Tal como fez a ministra da Justiça esta quinta-feira de manhã, Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura, também sublinha a união dentro do Governo e deixou um elogio ao trabalho desenvolvido por Pedro Nuno Santos nas áreas da habitação e ferrovia.

"O Governo está coeso e consciente dos desafios que tem pela frente. O primeiro-ministro fez um comunicado que expressa o sentimento de todos nós. O ministro Pedro Nuno Santos fez, enquanto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e enquanto ministro das Infraestruturas, um trabalho que todos nós consideramos ser da maior importância. Deixa-nos também um legado com o plano nacional para a ferrovia e para a habitação. É nossa responsabilidade dar corpo às políticas que queremos levar adiante e essa é a nossa responsabilidade com os portugueses e portuguesas", garantiu Maria do Céu Antunes à CNN Portugal.

A demissão de Pedro Nuno Santos foi conhecida na quarta-feira à noite, na sequência do caso da indemnização de meio milhão de euros recebida pela secretária de Estado Alexandra Reis quando saiu da TAP.

A saída do ministro das Infraestruturas do Governo aconteceu 24 horas depois de o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter demitido a secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de Alexandra Reis ter tomado posse e após quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros paga pela TAP, tutelada por Pedro Nuno Santos.

"Face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno" do caso da TAP, Pedro Nuno Santos decidiu "assumir a responsabilidade política e apresentar a sua demissão", já aceite pelo primeiro-ministro António Costa, refere num comunicado divulgado na quarta-feira à noite pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação.