Ministra da Agricultura tem condições para continuar? BE deixa resposta para Costa

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares © Tiago Petinga/Lusa

Por Cátia Carmo 06 Janeiro, 2023 • 12:10

O Bloco de Esquerda prefere deixar para António Costa uma resposta sobre se a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, tem condições para continuar.

"Os casos no Governo são uma situação inaudita. O primeiro-ministro, contra todo o bom senso, defendeu durante toda a tarde que a secretária de Estado tinha condições para continuar. É a própria que reconhece, com um bom senso simples, que afinal não tinha condições. É incompreensível que o primeiro-ministro, com os anos de experiência política que tem, não percebesse o óbvio", explicou Pedro Filipe Soares.

O líder parlamentar do BE espera também que, "em nome da transparência", o Governo aceite a proposta de comissão de inquérito à TAP.

"Como é que o ministro das Finanças, que tinha tutela política da secretária de Estado, não pergunta o que se passou no seu percurso na TAP é para nós incompreensível. Em todo este processo o Estado foi injetando dinheiro na TAP. Uma empresa estratégica que não teve o acompanhamento devido", rematou.