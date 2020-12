Eduardo Cabrita © José Sena Goulão/Lusa

Por TSF 15 Dezembro, 2020 • 16:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, é ouvido esta terça-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre "recentes informações relativas à morte de um cidadão ucraniano que se encontrava à guarda do SEF no espaço equiparado a Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa". Acompanhe aqui: