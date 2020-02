Por Guilherme de Sousa 05 Fevereiro, 2020 • 18:26 Partilhar este artigo Facebook

O vice-presidente do PSD admite que não sabe qual é a "vantagem" da suspensão do projeto para a linha circular do Metro de Lisboa. As propostas do PCP e do PAN para a suspensão da construção da linha circular do Metropolitano de Lisboa foram aprovadas esta madrugada durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, com o voto favorável do PSD.

"Estar a tentar travar uma obra destas não sei qual é a vantagem. Não foi o PSD que teve a iniciativa, tenho de me informar melhor. Mas, confesso, que não é algo que eu goste", disse David Justino, nos Almoços Grátis da TSF.

Depois de a proposta para a suspensão da linha circular do Metro de Lisboa ter sido aprovada na generalidade, o PS e o Governo acusaram os sociais-democratas de irresponsabilidade. "Trata-se de uma decisão irresponsável que lesa a cidade de Lisboa e toda a área metropolitana", disse o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.