"Não é para gozar nem pôr em causa o sistema." Candidato que apresentou 11 assinaturas não vai desistir

Eduardo Baptista vai contestar a decisão de ser excluído das eleições presidenciais. Apesar de ter apresentado apenas 11 assinaturas, quando são necessárias 7500, o candidato garante que não desiste e que vai apresentar argumentos ainda esta quarta-feira, no Tribunal Constitucional.

Para Eduardo Baptista, a candidatura é "possível por lei". A lei permite "que a gente formalize a candidatura sem entregar a documentação toda", argumenta, em declarações à TSF, depois de afirmar que a candidatura não é uma brincadeira.

"Isto não é nenhuma forma de protesto, nem estou a gozar com isto. Não é para gozar nem pôr em causa o sistema. Fiz porque quero mesmo ser Presidente da República. Estou numa condição especial, considero que fui bloqueado na minha campanha, consegui arranjar 11 portugueses que acreditaram em mim e que me propuseram para Presidente da República."

Após conseguir 11 assinaturas de cidadãos que acreditam na candidatura, Eduardo Baptista é perentório: "Acho que devo ter o mesmo direito que os outros." Agora, sustenta, só quer que o projeto que defende seja apresentado, a par das dos candidatos presidenciais já formalizados. "Esta primeira fase correu mal, não me deram as condições, mas, se eu passar para a segunda fase e puder ter as mesmas condições que os outros candidatos, ser ouvido na televisão, expor o meu projeto, para mim está tudo bem."

Eduardo Batista é militar na NATO, e fundamenta que, por estar a trabalhar no estrangeiro, teve apenas um mês para trabalhar na candidatura. Garante que já apresentou queixa no Tribunal Administrativo, mas, se for forçado a ficar de fora, já tem quem apoiar. "Se não me ouvirem, se não me derem razão, vão colocar-me de fora, não me aceitam, mas eu ficaria a favor do candidato Tiago Mayan Gonçalves, porque é um candidato de uma nova geração."

Na perspetiva do militar, "Portugal precisa de políticos mais jovens para levar o país para a frente", e o candidato da Iniciativa Liberal teve, diz Eduardo Baptista, "coragem moral para utilizar o seu tempo de antena para chamar a atenção para a minha questão e para a questão de Vitorino Silva".

Eduardo Baptista garante que, se for preciso, apresentará queixa até ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mesmo que a luta na justiça demore várias décadas.