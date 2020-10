"Não faço fretes a ninguém." Teresa Leal Coelho admite processar ex-vereador Fernando Nunes da Silva

Teresa Leal Coelho © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A vereadora da Câmara Municipal de Lisboa Teresa Leal Coelho exige admite processar o antigo vereador Fernando Nunes da Silva nas sequência das sobre a reposição dos sentidos na Avenida da Liberdade, aprovada na semana passada pela autarquia.

Em declarações à TSF, o especialista em mobilidade e mentor das alterações de 2012 à circulação nos corredores laterais da Avenida da Liberdade, acusa a vereadora Teresa Leal Coelho de estar a fazer um favor a Fernando Medina.

"A senhora vereadora, que é visita de casa do senhor presidente [da câmara de Lisboa], fez o frete ao senhor presidente porque é evidente que era muito complicado [Fernando Medina] estar a promover uma proposta contra o seu antecessor", António Costa, acusa Fernando Nunes da Silva.

Indignada, Teresa Leal Coelho acusa Nunes da Silva de mentir e exige um pedido de desculpas público.

"Eu não visito a casa de Fernando Medina. Não conheço a mulher os filhos, não conheço o cão o gato o papagaio", garante a vereadora da Câmara Municipal de Lisboa em declarações à TSF.

Fernando Nunes da Silva "introduz essa referência para fazer parecer que temos uma ligação que depois me leva a fazer fretes a Fernando Medina. Não faço fretes a Fernando Medina, como não foço fretes a ninguém."

A vereadora eleita pelo PSD, a quem a concelhia do partido retirou a confiança política no último ano, admite mesmo processar o antigo vereador e deixa o ultimato: das duas uma: ou faz um pedido de desculpas público ou terá de provar justo das instâncias próprias as afirmações que fez".

Teresa Leal Coelho lembra que sempre defendeu a reposição dos sentidos na Avenida da Liberdade, proposta que constou do seu programa eleitoral durante a candidatura à câmara de Lisboa nas últimas eleições autárquicas. "Defendi esta proposta durante o período da campanha eleitoral em 2017 e tenho lutado por ela publicamente diversas vezes", lembra.

Teresa Leal Coelho não tem dúvidas de que a reposição do sentido de trânsito nas vias laterais da Avenida da Liberdade - alterada em 2012 com o intuito de reduzir as emissões de gases poluentes - é uma mais-valia para a cidade.

"Lisboa está um caos, está uma trapalhada. Há mudanças de sentido das ruas durante a noite, há ciclovias com largura superior à das faixas de rodagem automóvel", condena. "Este executivo tem de perceber que Lisboa não é um brinquedo e que os lisboetas não são cobaias."

Teresa Leal Coelho apontou para dezembro a data de conclusão da obra, mas o vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar, avisou posteriormente que trate de uma operação "complicada", pelo só deverá estar pronta no primeiro semestre do próximo ano.