"Não há atribuições coletivas de culpa." Santos Silva responde a Ventura e é aplaudido de pé

Na sequência de uma intervenção em que André Ventura criticou a comunidade cigana, generalizando, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, interrompeu o líder do Chega para afirmar que "não há atribuições coletivas de culpa em Portugal" e foi aplaudido de pé por quase todos os deputados no encerramento do debate do Programa do Governo.

"Portanto, solicito que continue livremente a sua intervenção, como é seu direito, pedindo-lhe que respeite este princípio. Muito obrigado", pediu Santos Silva. Uma intervenção que foi aplaudida por deputados de todos os partidos, incluindo a oposição, exceto o Chega.

Em resposta, André Ventura disse não aceitar "que nenhum outro deputado ou presidente da Assembleia" limite a sua intervenção como deputado no Parlamento. Foi aplaudido apenas pela bancada do Chega.