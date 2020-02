© Paulo Spranger/Global Imagens

O PSD admite voltar ao tema do IVA da eletricidade no próximo Orçamento do Estado. No programa "Almoços Grátis", da TSF, o vice-presidente do partido, David Justino, reforçou que o PSD está "livre para viabilizar o que entender" de forma a concretizar os seus objetivos de baixar impostos e, em resposta a Carlos César, sublinha que o partido não será condicionado.

"Vamos aproveitar todas as oportunidades para concretizar aquilo que prometemos", garante David Justino. "Não pensem que prometemos uma coisa e depois chegamos ao poder e fazemos outra. O melhor exemplo de confiança que podemos dar é que, seja no Governo ou na oposição, o que se promete é para cumprir."

Assim, e apesar da inviabilização da redução do IVA no Parlamento, o PSD alerta que tal "não quer dizer que daqui a menos de um ano, em outubro, com o novo Orçamento do Estado, não haja esta ou outra qualquer proposta".

A discussão da descida do IVA, na última semana, no Parlamento, ficou marcada pela abstenção do PSD aquando da votação da proposta comunista. Minutos antes, o PSD tinha anunciado, pela voz do deputado Duarte Pacheco - desafiado pelo deputado do PCP João Oliveira - que votaria favoravelmente a proposta comunista. No final de contas, a proposta não passou.

O "pequeno deslize" no Parlamento

A mudança do sentido de voto do PSD não passou despercebida a Carlos César, que considerou que o desempenho social-democrata no debate "deixou muito a desejar". O presidente do PS considera que o PSD saiu do seu Congresso - que se realizou este fim de semana em Viana do Castelo - "menos desunido" e sublinha uma "conduta errática e imprevisível" do partido.

David Justino discorda. Na análise ao que aconteceu no Parlamento, lembra que o PSD disse claramente que levaria "até às últimas consequências a redução do IVA da eletricidade" e, face às posições dos outros partidos, teve de tomar a posição que tomou.

Ainda assim, reconhece um "pequeno deslize" quando o PSD, "de forma transparente" anunciou que estaria disponível "até para viabilizar" a proposta do PCP. "A bancada do PS, percebendo isto, fez o chamado truquezinho parlamentar, que foi alterar a ordem dos pontos, antecipando a votação das contrapartidas".

Do vice-presidente social-democrata fica a garantia: levar o IVA da eletricidade de novo à discussão "é decisão do PSD, da sua direção, e não nos vão condicionar com essas coisas das condutas erráticas".