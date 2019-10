Por Carolina Rico 18 Outubro, 2019 • 09:24 Partilhar este artigo Facebook

Miguel Pinto Luz é candidato à presidência do PSD. O anúncio foi feito pelo próprio, esta sexta-feira, num vídeo publicado no Facebook.

"No PSD sabemos quando perdemos, e no dia 6 perdemos todos, mas no PSD também sabemos reerguer-nos e reencontrar-nos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história", começa por dizer o vice-presidente da Câmara de Cascais. "Não é tempo para taticismos, não podemos esperar mais quatro anos", reforça.

"Encaro as próximas eleições para a liderança do PSD como uma oportunidade de reencontro com as aspirações dos portugueses", explica o social-democrata no vídeo com pouco mais de um minuto.

Através de um "debate democrático", Miguel Pinto Luz quer, assim, contribuir para "possa renascer um PSD com a ambição de liderar um novo projeto de mudança para a sociedade portuguesa, um projeto político capaz de ser alternativa ao PS, que asfixia os sonhos dos portugueses".

"Direi presente, direi que o futuro diz presente. O meu nome é Miguel Pinto Luz e sou o vosso candidato à liderança do PSD", termina, deixando ainda nota de um site sobre a sua candidatura - pintoluz.pt

Com eleições diretas previstas para janeiro, se o calendário não for alterado, Miguel Pinto Luz é o segundo candidato assumido à liderança do PSD.Luís Montenegro foi o primeiro a afirmar-se disponível para fazer frente a Rui Rio, que na noite eleitoral das legislativas afirmou que iria "ponderar" com serenidade a sua continuidade.

