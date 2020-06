"Não temos um problema de sobrelotação nos comboios de Lisboa"

© Stephanie Lecocq/EPA

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, considera que "não há, neste momento, um problema de sobrelotação nos comboios da área metropolitana de Lisboa". Em declarações aos jornalistas, o governante respondeu às críticas dos utentes que se queixam que as carruagens levam mais passageiros do que o permitido em tempo de pandemia.

Quanto a possíveis soluções, Pedro Nuno Santos fala num ajuste de horários, o que poderá permitir uma maior disponibilidade de carruagens. Ainda assim, esse plano levará três meses para estar concluído.

"Nem toda a gente compreende, mas os horários da linha de Sintra têm de ser compatibilizados com os comboios que vem do Algarve, do Norte, com os comboios da Fertagus, com os transportes de mercadorias. Portanto, todos os horários vão ser afetados, este é um trabalho que demora algum tempo."

O ministro salienta ainda que, mesmo com uma mudança de horários, pode não ser viável aumentar o número de carruagens.

"As pessoas dependem do comboio para chegar ao local de trabalho, e nós não temos alternativas ao comboio. Todos compreendemos que um comboio transporta duas mil pessoas na linha de Sintra.

Em atualização