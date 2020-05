Nem com máscara, nem com distância: 82% contra manifestações no 1.º de Maio

© José Coelho/Lusa

Até junto dos inquiridos que dizem votar nos partidos de esquerda, existe uma "total" discordância com a existência de manifestações no Dia do Trabalhador,

Mesmo com cuidados de distância e uso de máscaras e luvas, 82% estão contra: quase metade dos inquiridos (49%) discordam "totalmente", outros 33% discordam e apenas 12% concordam com manifestações.

Nesta sondagem, um quarto dos inquiridos consideram que os sindicatos têm pouca importância, mas 70% valorizam o papel que desempenham.

Questionados sobre se os sindicatos têm "muita importância" para a definição das condições de vida dos trabalhadores, apenas 27% respondem afirmativamente. Outros 43% consideram que os sindicatos têm "alguma importância". Entre aqueles valorizam o papel dos sindicatos estão os mais jovens, as classes economicamente mais favorecidas e o eleitorado de esquerda.

Quando se pede a opinião sobre a ação dos sindicatos, durante esta crise da Covid-19, 45% respondem que os sindicatos têm-se comportado de forma "justa e ponderada".

Pelo contrário, os empresários têm nota negativa: mais de 60% dos inquiridos consideram que muitas empresas "estão a aproveitar-se da crise para fechar, despedir ou obrigar trabalhadores a irem para lay-off sem ser necessário".

A sondagem feita pela Pitagórica para TSF/JN mostra ainda que 63% concordam que o Estado devia proibir o despedimento de trabalhadores durante o estado de

emergência

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Pitagórica para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com o novo coronavírus. O trabalho de campo decorreu entre os dias 15 e 26 de abril, foram recolhidas 605 entrevistas telefónicas a que corresponde uma margem de erro máxima de +/- 4,07% para um nível de confiança de 95,5%.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores portugueses recenseados e foi devidamente estratificada por género, idade e região. A taxa de resposta foi de 68,75% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva.

A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.