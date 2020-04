No combate à pandemia, Portugal tem sido um "país de impossíveis"

© Luís Forra/Lusa

A resposta já está no terreno. O Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade do Algarve em colaboração com o Centro Biomédico do Algarve (ABC) está, a partir desta quarta-feira, a postos para fazer testes em todos os lares da região.

"O que temos em cima da mesa são seis mil testes em todos os lares do Algarve", revela a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Ana Mendes Godinho afirma que o programa vai ser replicado em todo o país, "graças ao trabalho em conjunto" de várias entidades. No combate à Covid-19, a ministra sublinha que todos se têm mobilizado, sem a existência de "capelinhas".

"Somos um país de impossíveis", enfatiza.

"Um país de impossíveis." Reportagem de Maria Augusta Casaca. 00:00 00:00

Ana Mendes Godinho visitou os laboratórios da Universidade do Algarve onde estão a ser feitos os testes à Covid-19 acompanhada do Ministro da Ciência e Ensino Superior e da secretária de estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira.

Esses testes serão efetuados aos funcionários dos lares de idosos e aos utentes que demonstrem ter sintomas de estarem infetados. Neste local vão produzir-se também desde reagentes até zaragatoas, necessários para fazer os testes.

Manuel Heitor quis sublinhar a importância do investimento na Ciência numa doença como esta. Isto demonstra, diz o ministro que "a Ciência permite curar pessoas e prevenir a pandemia".