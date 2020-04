"Nós, os velhos, quando chegarmos ao hospital oferecemos o nosso ventilador"

Ramalho Eanes considera que Portugal está a ter uma boa resposta à pandemia © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

O antigo Presidente da República, Ramalho Eanes, considera que se demorou muito tempo a tirar os médicos e enfermeiros da primeira linha de combate ao novo coronavírus. Para o general, as Forças Armadas deveriam ter ido para o terreno mais cedo.



"Deveríamos usado as forças armadas mais cedo e mais intensamente porque elas estão ali para situações de crise. E depois há outra coisa. Um militar está de serviço 24 horas, dorme no posto se for necessário", disse o antigo chefe de Estado.

Nesta entrevista, Ramalho Eanes, de 85 anos, deixou um apelo aos mais velhos. Se Portugal passar por uma situação idêntica à vivida em Itália e Espanha, os mais idosos devem dar o exemplo e ceder os ventiladores ao homem "com mulher e filhos".

"Nós, os velhos, vamos ser os primeiros a dar o exemplo. Não saímos de casa, recorremos sistematicamente aos cuidados que nos são indicados e mais, quando chegarmos ao hospital, se for necessário oferecemos o nosso ventilador ao homem que tem mulher e filhos", disse.