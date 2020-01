Sem Joacine, nova direção do Livre eleita com 95 votos a favor e 15 brancos

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

O IX Congresso do Livre votou a nova direção do partido, onde já era conhecida a ausência de Joacine Katar Moreira. O grupo de contacto foi eleito com 95 votos a favor e 15 votos brancos. Na lista de efetivos há seis alterações em relação à direção cessante.

Também a lista única ao conselho de jurisdição, encabeçada por Ricardo Sá Fernandes, foi eleita com 66 votos a favor.

Resultados das votações:

Conselho de Jurisdição eleito com 109 votos, 15 nulos, 28 brancos, 66 votos a favor na lista apresentada.

Novos membros do Conselho de Jurisdição: Ricardo Sá Fernandes, Leonor Caldeira, Bernardo Rosa Rodrigues, Cláudia Silva, Luís Romeu, Aurora Cerqueira, Manuel Barbosa Lopes, Geiziely Fernandes, Miguel Conde, Florbela Carmo, André Nóbrega.

Grupo de contacto foi eleito com 15 votos brancos e 95 votos a favor para a Lista A.

Membros da nova direção do partido: Isabel Rendeiro Marques Mendes Lopes, Filipe Alexandre Fernandes Honório, Ana Filipa Guerra de Morais e Castro, Carlos Manuel Guilherme Lage Teixeira, Patrícia Carla Serrano Gonçalves, Tomás Perestrelo de Vasconcelos Cardoso Pereira, Filipa Maria Gonçalves Pinto, António Pedro Mendonça Vieira, Ana Isabel Cerqueiro Militão Caetano Raposo Marques, Henrique Taveira Couto Guedes Vasconcelos, Maria Ofélia Passinhas Janeiro, Pedro Miguel Nunes Rodrigues, Safaa Rachid El Dib, João Filipe Lourenço Monteiro, Teresa Salomé Alves da Mota.