© Sara Matos/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 17 Janeiro, 2022 • 20:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os líderes dos partidos com assento parlamentar têm esta segunda-feira encontro marcado em Lisboa para o último debate televisivo na campanha eleitoral, na RTP. Esta é a 17.ª vez que os portugueses são chamados a votar em legislativas em democracia, contando com as eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975.