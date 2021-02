PSD disponível para "melhorar" lei que dificulta candidatura de movimentos independentes

O vice-presidente do PSD, David Justino © Gerardo Santos / Global Imagens

O PSD está disponível para "melhorar" a lei que dificulta candidatura de movimentos independentes. Depois de o PS ter manifestado a intenção de alterar a lei, admitindo erros numa aprovação apressada no verão passado, David Justino disse, no Fórum TSF, que o seu partido está já a analisar o documento.

"O PSD está disponível e já está a analisar o documento. Aliás, já percebemos que alguma coisa não correu completamente e, portanto, vamos ver qual é a razão de ser de algumas dessas críticas. Se ficar demonstrado que há medidas penalizadoras, iremos tentar encontrar soluções alternativas. Não sei se são aquelas que o PS vai apresentar, mas nós temos consciência de que há ali coisas que podem ser mudadas e melhoradas. Estamos a analisar ponto por ponto aquilo que podemos melhorar", sustenta.

As alterações à lei, aprovadas no ano passado pelo PS e PSD, não permitem que os movimentos independentes se candidatem às freguesias e às câmaras.

Em declarações, na quarta-feira à noite, no programa Circulatura do Quadrado da TSF e da TVI, Ana Catarina Mendes admitiu que "a lei foi feita, de facto, com uma discussão mínima, a 20 e poucos de julho, já mesmo no final da sessão legislativa".

Rui Rio faz três anos enquanto líder do PSD

Noutro plano, David Justino considera que o carisma só se conquista no poder, declarações a propósito do dia em que se assinalam três anos da liderança de Rui Rio no PSD. O vice-presidente do partido admite que existe alguma impaciência entre os militantes social-democratas, mas considera que esse sentimento é normal.

"Quando um partido como o PSD está na oposição, a impaciência é sempre muito grande. Portanto, nós também temos de perceber isso. Não é nada de novo relativamente à história de um grande partido como é o PSD. É perfeitamente natural que um conjunto de militantes possa manifestar essa discordância e esse desconforto", sustenta.

David Justino assegura que "o PSD está consolidado naquilo que é a definição das suas políticas" e sublinha que o partido "tem vindo a acentuar as suas propostas e a mostrar que tem soluções alternativas", acrescentando que "o problema é que nem sempre essas respostas conseguem chegar ao eleitorado".

Para David Justino, o caminho que tem sido feito é o caminho certo, sendo que a credibilidade, na sua perspetiva, não se conquista com espalhafato.

"Não é fazendo espalhafato, não é ao entrar no folclore do espetáculo da política, que se constitui um partido como alternativa credível e respeitável. Esse é que é o problema. Se nós entramos na cultura do bota-abaixo, eventualmente, levamos muitos aplausos, somos excelentes na oposição, mas o fundamental não é ser excelente na oposição, o fundamental é ser excelente no Governo e ser excelente a encontrar soluções para os problemas do país", remata.