O gestor que serviu cocktails agora é deputado. Quem é o primeiro deputado da IL

No espaço de três meses, a vida de João Cotrim de Figueiredo mudou radicalmente. Gestor de profissão, sem carreira política, a 6 de outubro é eleito deputado para a Assembleia da República.

Aos 58 anos, "uma surpresa". Não só para os lisboetas, como para o próprio deputado. Na sua página no Facebook, João Figueiredo anunciava as suas motivações: "aceitei porque não já não consigo ficar sentado enquanto o país marca passo e não dá à geração dos meus filhos metade das oportunidades que a minha geração teve".

Lisboeta, mas com paixão pelo Alentejo, onde tem um alojamento local, na vila de Redondo. João Cotrim de Figueiredo estudou na Escola Alemã de Lisboa, e formou-se em Economia na London School of Economics. Nos seus tempos por Inglaterra, serviu cocktails na Serpentine Gallery, de arte contemporânea, tal como escreveu o Público a 4 de outubro.

João Cotrim Figueiredo foi diretor-geral da TVI ao longo de um ano, entre 2010 e 2011. Antes disso, tirou um MBA em Administração, Negócios e Marketing na Universidade Nova de Lisboa, tendo liderado a Compal entre 2000 a 2006.

Na Iniciativa Liberal, o agora deputado encontrou pessoas que "acham que Portugal e os portugueses merecem e são capazes de mais". João Figueiredo pedia liberdade e autonomia para os seus parceiros, indo ao encontro de um Portugal "mais liberal".

Por último, o deputado afirmava respeitar todas as opiniões diferentes, e pedia que fizessem o mesmo com o seu partido. "Com a vossa ajuda vamos construir um Portugal mais Liberal", concluía.

Foi presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal entre 2013 e 2016, e vice-presidente da European Travel Commission. Desempenhou igualmente funções de administrador na Jason Associates e na Faber Ventures. Lança-se agora num novo desafio: é o primeiro deputado da Iniciativa Liberal a chegar ao Parlamento português.