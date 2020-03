O momento polémico no Parlamento: do 'raspanete' de Ferro Rodrigues à saída de Rui Rio

© Mário Cruz/Lusa (arquivo)

No debate na Assembleia da República, depois da intervenção de Batista Leite, que lembrou a posição do PSD sobre a comissão permanente, Ferro Rodrigues interveio, recordou que a decisão foi tomada por ampla maioria na conferência de líderes.

O presidente da Assembleia da República frisou que tem de ser "dado o exemplo", até porque há muitos portugueses a trabalhar para que a comunidade continue a viver.

Ricardo Batista Leite reforçou a ideia de que a comissão permanente era menos nociva para a saúde de todos e voltou a ouvir Ferro Rodrigues: "O PSD só devia ter 18 deputados na sala e tem 36."

A intervenção levou Rui Rio, líder do PSD, a levantar-se e a pedir a palavra: "Concordo com o que disse Batista Leite, mas também concordo com o que disse [Ferro Rodrigues], muitos deputados do PSD não deviam estar aqui, por isso vou dar o exemplo e sair."

O líder social-democrata, Rui Rio, saiu da sala e foi seguido por muitos deputados do partido, o que deixou a bancada bem mais vazia.

Antes da polémica, António Costa garantiu que "até agora não houve necessidade de recorrer a nenhuma requisição civil". Porém, o primeiro-ministro admitiu que "se for necessário iremos recorrer à requisição civil de hospitais".

Temos estado a "articular" com o setor privado, assegura o primeiro-ministro, explicando que uma das opções em cima da mesa é abrir um piso do Hospital das Forças Armadas "em caso de necessidade" para o combate a esta pandemia.

A Covid-19 já provocou a morte a 33 pessoas em Portugal, mais sete do que no anterior balanço, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Há ainda 2362 pessoas infetadas no país.

Portugal está em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira. O decreto presidencial, assinado por Marcelo Rebelo de Sousa, foi votado na quarta-feira no Parlamento, já depois de ter recebido o apoio do Governo e do Conselho de Estado.