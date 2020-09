O primeiro ajuntamento da Festa do Avante! tem um responsável: Ricardo Araújo Pereira

Público assiste a Ricardo Araújo Pereira © Carlos Pimentel/Global Imagens

Ricardo Araújo Pereira foi protagonista do primeiro ajuntamento na Festa do Avante!. A presença do humorista no debate Humor e Política, ao lado de Margarida Botelho, atraiu centenas de pessoas e foi preciso alargar o espaço e até colocar mais colunas para afastar quem estava na plateia.

Ouça a reportagem de Inês André Figueiredo com sonoplastia de Margarida Adão 00:00 00:00

O comunista assumido descarta a responsabilidade, em jeito de brincadeira, e diz que "havia gente até lá ao fundo", mas considera que "parece uma enchente porque as pessoas estavam afastadas".

"Pareceu-me a minha experiência este verão na praia, havia alguns grupos de famílias juntos e depois, afastado, havia outro grupo de família e assim sucessivamente", explica o humorista.

© Carlos Pimentel/Global Imagens

Apesar de considerar que a "vida não pode ficar suspensa à espera de uma vacina que ninguém sabe se vai existir" e de referir que "as coisas devem começar a acontecer desta forma", Ricardo Araújo Pereira admite que o PCP podia não ter realizado a Festa do Avante! Durante a pandemia.

"Creio que do ponto de vista político não foi a melhor ideia o PCP fazer a festa", realçou, apesar de reforçar que "não tem nada a ver com isso", tendo em conta que não é militante e que apenas foi a um debate.

Na plateia, ainda antes do debate, houve quem pedisse respeito e distância social, mas, no geral, quem está na Quinta da Atalaia, confia nas medidas de segurança e rejeita a palavra medo.

É o caso de Leonor Guia, que nunca faltou à Festa do Avante!, e que garantiu que estão a ser "cumpridas as regras que estão instituídas". "Não há medo, não vejo medo na cara de ninguém", ressalva, frisando que a polémica em torno da festa foi "vergonhosa".

A comunista reformada reforça que "Covid apanha-se em qualquer lado", frisando que anda de transportes públicos e que está exposta a um possível contágio. Porém, diz, é preciso que as pessoas se protejam e protejam os outros.

A organização da Festa do Avante! estava visivelmente preocupada, no início e no fim do debate, e houve vários pedidos para que as pessoas dispersassem e abandonassem o local, já que no final várias pessoas queriam autógrafos e fotografias com Ricardo Araújo Pereira.

"O apelo é que se afastem e que possam sair de forma ordeira e tranquila, mantendo a distância física", repetia várias vezes um dos responsáveis do PCP, já depois de, nos altifalantes, ter sido pedido distância social e respeito pelos outros.

No final, as centenas de pessoas acabaram por dispersar com rapidez e o debate com Ricardo Araújo Pereira foi a exceção, até porque nos outros espaços a distância de segurança é visível e tem sido cumprida na Quinta da Atalaia.