Oito eleitores de Barrancos votaram no... PAN

André Silva, líder do PAN

O PAN, principal partido contra as touradas em Portugal, obteve oito votos no concelho de Barrancos, único no país onde os touros de morte são legalizados. Em Barrancos, o PS ficou em primeiro lugar, com 39,6% dos votos, seguido da CDU, com 23,5%, e do PSD, com 80 votos, representando 12%. Em quarto lugar ficou o BE com 7,39% e em quinto o CDS.

O partido de direita Chega obteve 15 votos em Barrancos, ficando antes do PAN, que conseguiu oito votos dos eleitores do concelho onde os touros de morte estão legalizados. A votação do PAN representa 1,2% dos votos de Barrancos.

A 17 de julho de 2002 a Assembleia da República aprovou uma exceção na lei que legalizou juridicamente a realização em Barrancos, a título excecional, de touradas com touros de morte. A exceção foi aprovada com 116 votos a favor, 92 contra e nove abstenções.