Parlamento suspende projeto da linha circular do Metro de Lisboa

Por Judith Menezes e Sousa 05 Fevereiro, 2020 • 00:01

É uma obra polémica que já tinha merecido uma recomendação do Parlamento que agora ganha corpo no Orçamento de Estado, por proposta do PAN e do PCP: "O Governo procede, durante o ano de 2020, à suspensão do projeto de construção da Linha Circular do Metropolitano de Lisboa", determina a iniciativa hoje aprovada", lê-se na proposta do PAN.

O PAN defende que "durante o ano 2020" o Governo deve realizar, "através do Metropolitano de Lisboa, um estudo técnico e de viabilidade económica, que permita uma avaliação comparativa entre a extensão até Alcântara e a Linha Circular".

No mesmo sentido, o PCP prevê "prioridade à expansão da rede de Metropolitano até Loures, bem como para Alcântara e zona ocidental de Lisboa"

A proposta do PAN prevê ainda que sejam feitos "os estudos técnicos e económicos necessários com vista à sua expansão prioritária para o Concelho de Loures" e "uma avaliação global custo-benefício, abrangendo as várias soluções alternativas para a extensão da rede para a zona ocidental de Lisboa".

De acordo com a proposta aprovada, o Governo terá de proceder "à urgente contratação dos trabalhadores necessários à manutenção e ao normal funcionamento do Metropolitano de Lisboa, tendo em conta as diversas áreas onde se verifica carência de pessoal" e avançar com obras "nas estações que necessitam de intervenção, principalmente devido às infiltrações, no Metropolitano de Lisboa".

Apesar de o PS ter votado contra, a proposta do PAN do e PCP, estas foram aprovadas com os votos a favor do PAN , PSD, PCP, PEV e Chega e o CDS absteve-se. (no caso do PAN). Já na proposta do PCP, o IL que tinha votado contra a proposta do PAN optou pela abstenção.