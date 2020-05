Pedro Rodrigues demite-se de coordenador de deputados em divergência com Rio

© Pedro Rocha / Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 26 Maio, 2020 • 22:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estalou o verniz na bancada do PSD. O deputado Pedro Rodrigues demitiu-se do cargo de coordenador do PSD na Comissão de Trabalho e Segurança Social em divergência com a atitude de Rio.

Na carta a que a TSF teve acesso - noticiada em primeira mão pelo Expresso online -, o ex-líder da Juventude Social Democrata escreve que é com "perplexidade e preocupação" que tem constatado que Rio não "tem sentido a necessidade de coordenar nesta fase crítica com a equipa de coordenação da 10ª Comissão, quer o sentido de voto em matérias fundamentais sob a responsabilidade da 10ª Comissão, quer o conteúdo e a oportunidade de iniciativas parlamentares".

Pedro Rodrigues reconhece que embora discordando, não lhe cabe a ele pôr em causa o modo como Rio estrutura o grupo parlamentar, nem tampouco pôr em causa "a circunstância de não se reunir e envolver devidamente o grupo parlamentar", mas que não se pode manter indiferente à circunstância de "decisões extraordinariamente importantes e estratégicas relativas a matérias de trabalho e segurança social" não lhe serem comunicadas e ter de saber delas através da comunicação social.

Diz o deputado eleito pelo círculo de Lisboa que só pode considerar que tal "se deva a falta de confiança" nele e que, por isso, não tem outra alternativa a não ser a demissão.

Nesta carta que dirigida a Rui Rio mas que foi enviada para a bancada parlamentar, Pedro Rodrigues estanha ainda o silêncio de Rio sobre a iniciativa que ele próprio desenvolveu a propósito de um eventual referendo sobre a eutanásia. De resto, esta foi uma matéria sobre a qual foi aprovada uma moção em congresso com votação favorável de ampla maioria.

Três páginas depois, Pedro Rodrigues nota que a decisão foi tomada de forma séria e ponderada e que estará "sempre disponível para servir os superiores interesses dos portugueses no grupo parlamentar".